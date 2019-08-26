Жители улицы Костюшко жалуются на плачевное состояние детского городка

Жалобу разместили на портале "Наш Санкт-Петербург", однако обращение осталось незамеченным. Дети вынуждены перелезать через сломанные лестницы.

Жители Петербурга жалуются на плохое состояние одного из детских городков в Московском районе. На улице Костюшко у дома №10 дети играют на опасной площадке. Конструкции городка плохо закреплены, на горке сломаны ступени, а некоторые доски вовсе отсутствуют.

По словам родителей, это единственный крупный детский городок в микрорайоне. Остальные места для игр переполнены или находятся далеко. Кроме того, в Московском районе не только эта площадка нуждается в ремонте.

Площадка находится по пути из поликлиники, все дети сразу идут сюда гулять, магазин тут рядом, поэтому по пути всегда заходим на эту площадку. Боимся, конечно, маленьких не пускаем, а большие перелазят эти лестницы сломанные Людмила, жительница Московского района

Родители возмущены ситуацией, детский городок не ремонтируют около двух месяцев. Жалобу разместили на портале "Наш Санкт-Петербург" в конце июня. Спустя месяц ответ так и не появился.

На жалобу горожан в социальных сетях 20 августа ответила администрация Московского района. Сломанную детскую площадку пообещали снести и установить новый комплекс не позднее 31 октября.

Запланированы работы по благоустройству этой детской площадки на этот год. В 2019 году должны их привести в порядок, они вошли в адресную программу. Конечно, такие работы делают в период, когда нет еще морозов Мироненко Наталия, начальник отдела информации Московского района

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