В Mastercard сообщили о крупной утечке данных клиентов

Представители платежной системы уведомили власти Германии и Бельгии о случившемся.

Портал Bloomberg со ссылкой на надзорные органы стран сообщил, что взлом системы с данными клиентов был замечен 19 августа. Ушедшие данные коснулись "большого количества субъектов", в основном Германии. По предварительной информации, количество раскрытых данных клиентов достигло 90 тысяч.

В Сети оказались имена клиентов, их электронная почта, последние цифры номеров карт, адреса и номера телефонов. Данные в Германии могли быть опубликованы на онлайн-форуме. Местный регулятор уже удалил эту информацию.

В самой Mastercard уточнили, что инцидент не связан к самой платежной сетью.

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Фото: Pixabay

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