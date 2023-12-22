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В Мартышкино горел частный дом
Сегодня, 16:09
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В Мартышкино горел частный дом

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С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня днем, 3 января, в Петродворцовом районе произошел пожар. На Кривой улице в Мартышкино горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:11. К этому часу пламя охватило пять квадратных метров.

В одноэтажном, размером 7х15 метров частном жилом доме происходило горение перекрытий на площади пять "квадратов".

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу   

На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 40 минут. В 14:51 пожар был ликвидирован.                                                          

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Новотоксово в сгоревшем доме пенсионерки нашли труп.

Фото: Pxhere                                                                                                                                                     
 

Теги: мчс, пожар в мартышкино, сгорел частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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