С огнем боролись 10 спасателей.

Сегодня днем, 3 января, в Петродворцовом районе произошел пожар. На Кривой улице в Мартышкино горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:11. К этому часу пламя охватило пять квадратных метров.

В одноэтажном, размером 7х15 метров частном жилом доме происходило горение перекрытий на площади пять "квадратов". Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 40 минут. В 14:51 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Pxhere

