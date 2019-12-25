В Мариинском дворце открылась фотовыставка

Выставка посвящена 30-летию включения исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Мариинском дворце, а именно в Ротонде, открылась новая фотовыставка "Сохраним наследие веков!", темой которой стала 30-летняя годовщина включения исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Посетители увидят фото уникальных объектов культурного и природного наследия, которые обладают универсальной ценностью, выходящей за пределы национальных границ. Выставку разделили на три тематических блока: объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах-участницах СНГ; объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ; фотографии самого Петербурга.

Мы понимаем, что сохранение исторического центра Санкт-Петербурга – это не просто наша главная, первоочередная задача. Сохранение исторического центра – это сохранение души и сердца Санкт-Петербурга. Ответственность за это несем все мы выразил уверенность Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Председатель выразил уверенность, что сегодняшний вклад в сохранение города по достоинству будет оценен потомками.

Ранее мы писали, что В Доме Книги в Петербурге устроят Праздник Сказки.

Фото: pixabay