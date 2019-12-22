В Доме Книги в Петербурге устроят Праздник Сказки

Для юных горожан организуют интерактивную площадку.

В Доме Книги на Невском проспекте для маленьких горожан и их родителей пройдет Праздник Сказки, сообщил "АиФ-Петербург".

С 19 декабря по 13 февраля на втором этаже магазина малышей будет ждать настоящий Сказочник Виктор Скибин детский писатель, автор сказки "Снегурочка и ключ от Нового года". Любой желающий может загадать свое новогоднее желание, которое обязательно исполнится.

Я точно знаю, как важно продолжать верить в чудеса в любом возрасте, и хочу, чтобы никакие мировые события не смогли забрать у детей их веру в прекрасное уверен Скибин.

Поучаствовать в празднике могут и обычные прохожие. Сообщается, что в центральной витрине разместят олшебное зеркало, в котором можно увидеть свое отражение в "сказочной" AR-маске. С маской можно сделать фото и выложить его в Instagram. Среди участников разыграют приз.

Выставка "Рождество в Петербурге. Метаморфозы праздника".

Фото: Telegram / Мой Питер