Петербургские и чешские парламентарии обсудили развитие отношений между городом и страной

Встреча прошла в Мариинском дворце.

10 октября в Мариинском дворце встретились председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и делегация комитета по экономике Парламента Чешской Республики. О встрече сообщила пресс-служба ЗакСа.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия Петербурга и Чехии в экономической и туристической сферах, а также поговорили о развитии авиасообщения между городами и возможностях предпринимателей в развитии индустриальных парков.

Глава делегации Радим Фиала сказал, что сложности экономических санкций не помешают взаимодействовать Северной столице и европейской стране. Алексей Макаров же отметил петербургские приоритеты экономической политики и создание удобной среды для малого и среднего бизнеса.

Ранее в Петербурге подвели итоги работ по благоустройству города.

Фото: ru.wikipedia.org