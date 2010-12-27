В Петербурге подведены итоги работ по благоустройству города

Власти отметили лучшие городские пространства и площадки.

В Петербурге завершается программа формирования комфортной городской среды. За год в городе открыли несколько современных общественных пространств, новый парк, привели в порядок массу зеленых объектов и дворов. Комитет по благоустройству подвел предварительные итоги программы, об этом сообщает его пресс-служба.

Среди самых интересных проектов для маленьких петербуржцев комитет выделил школу-интернат №1 имени К. Грота, оборудованную для незрячих малышей, мквер Героев-Ижорцев в Колпино, где бывшая пустая площадка стала целым детским городком, а также сад Даниила Гранина и Новокрестовскую набережную.

Самыми спортивными новыми объектами для горожан стали Ивановский карьер, Колпинский парк, Малый Ильинский сад с зоной для сдачи норм ГТО, Парк Героев-Пожарных для спортсменов разного возраста.

Также комитет выбрал самые красивые площадки у воды, уютные сцены и амфитеатры, необычные элементы благоустройства и озеленения. Посмотреть объекты, которыми гордится город в этом году, можно в официальной группе комитета "ВКонтакте".

Сейчас власти начали составлять программы формирования комфортной городской среды на грядущие три года. В подготовке учитываются предложения петербуржцев.

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству