В Мариинском дворце обсудили международные кинопроекты России и стран СНГ

Руководители киноорганизаций собрались в Петербурге для развития совместных фильмов.

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга состоялось ежегодное заседание руководителей киноорганизаций из России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, где обсуждалась консолидация творческих сил и продвижение совместных кинопроектов на международный рынок.

Генеральный директор студии "Лендок" Алексей Тельнов отметил, что сотрудничество с коллегами из стран СНГ за последние годы значительно укрепилось, что позволило создавать совместные кинопроекты, уже находящие отклик у зрителей.

Одним из таких проектов стал таджикско-российский фильм "Тропа гнева", премьера которого запланирована осенью в Душанбе, а затем в России. Ещё один проект — киносказка "Волшебная лампа", финальная часть которой будет снята в Хиве в ноябре. Картина выйдет на телеэкраны и в кинотеатры страны через год.

Заседание, организованное при поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга, также стало площадкой для обмена опытом и планирования новых совместных инициатив в сфере киноиндустрии.

