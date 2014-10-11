  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Мариинском дворце обсудили международные кинопроекты России и стран СНГ
Вчера, 21:43
28
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Мариинском дворце обсудили международные кинопроекты России и стран СНГ

0 0

Руководители киноорганизаций собрались в Петербурге для развития совместных фильмов.

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга состоялось ежегодное заседание руководителей киноорганизаций из России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, где обсуждалась консолидация творческих сил и продвижение совместных кинопроектов на международный рынок.

Генеральный директор студии "Лендок" Алексей Тельнов отметил, что сотрудничество с коллегами из стран СНГ за последние годы значительно укрепилось, что позволило создавать совместные кинопроекты, уже находящие отклик у зрителей.

Одним из таких проектов стал таджикско-российский фильм "Тропа гнева", премьера которого запланирована осенью в Душанбе, а затем в России. Ещё один проект — киносказка "Волшебная лампа", финальная часть которой будет снята в Хиве в ноябре. Картина выйдет на телеэкраны и в кинотеатры страны через год.

Заседание, организованное при поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга, также стало площадкой для обмена опытом и планирования новых совместных инициатив в сфере киноиндустрии.

Ранее осенний фестиваль фонтанов пройдет в Петергофе 20 и 21 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: кинопроекты, мариинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии