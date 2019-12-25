В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Мариинском дворце наградили петербургских медиков. Мероприятие организовано при содействии парламентов-партнеров Законодательного Собрания города.
Стоит отметить, что награждение состоялось совместно с открытием выставки, которую посвятили работе медиков во время пандемии COVID-19. Известно, что на мероприятии присутствовали генеральные консулы нескольких стран.
Отмечается, что петербургским медикам вручили благодарственные грамоты.
Ранее мы сообщали о том, что правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.
Фоот:Piter.TV
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