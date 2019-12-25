На мероприятии присутствовали генеральные консулы нескольких стран.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Мариинском дворце наградили петербургских медиков. Мероприятие организовано при содействии парламентов-партнеров Законодательного Собрания города.

Стоит отметить, что награждение состоялось совместно с открытием выставки, которую посвятили работе медиков во время пандемии COVID-19. Известно, что на мероприятии присутствовали генеральные консулы нескольких стран.

Отмечается, что петербургским медикам вручили благодарственные грамоты.

Ранее мы сообщали о том, что правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.

Фоот:Piter.TV