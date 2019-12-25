В Мариинской больнице появился центр амбулаторной помощи онкобольным

Петербуржцы могут проконсультироваться у онкогинеколога, маммолога, онкоуролога, специалиста по опухолям головы и шеи, ЛОР-органов.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что в амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Петербуржцы могут получить консультацию у ряда специалистов.

В Смольном рассказали, что были созданы все условия для проведения "биопсии образований кожи, мягких тканей, лимфоузлов, молочных желез, предстательной железы, щитовидной железы и других диагностических манипуляций". До конца года откроют еще четыре таких центра. Напомним, что в прошлом году в разных районах города были открыты 8 центров.

Ранее мы писали, что Мариинская больница объявила об остром дефиците донорской крови.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга