Мариинская больница объявила об остром дефиците донорской крови

Не хватает крови всех групп и обоих резусов фактора.

В понедельник, 12 октября, пресс-служба Мариинской больницы сообщила об остром дефиците донорской крови в соцсетях.

Специалисты уточняют, что необходима кровь всех групп и обоих резусов фактора. В связи с ростом потребности крови не хватает. Больница открывает дополнительный прием доноров по пятницам с 9 до 12 часов. В остальные будние дни сдать кровь можно также в указанные часы.

Потенциальным донорам будут проверять температуру и выдавать СИЗ. В случае, если будут отмечены симптомы простуды, то к сдаче крови не допустят.

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Фото: Piter.tv