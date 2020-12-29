В Мариинской больнице опровергли сообщения о платном кислороде для пациентов

Все койки Мариинской больницы оснащены оборудованием для кислородной поддержки.

В Мариинской больнице опровергли информацию о продаже кислорода ковидным пациентам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Ранее СМИ и elegram-каналы сообщали о том, что в хозрасчётных палатах Мариинской больницы больным COVID-19 предлагают индивидуальное оборудование ИВЛ.

В больнице заявили, что в учреждении все койки оснащены ИВЛ и всем пациентам он предоставляется бесплатно.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам объяснили, в какое время года коронавирус подцепить проще всего.

Фото: Piter.TV