В Мариинской больнице опровергли сообщения о платном кислороде для пациентов

В Мариинской больнице опровергли информацию о продаже кислорода ковидным пациентам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
Ранее СМИ и elegram-каналы сообщали о том, что в хозрасчётных палатах Мариинской больницы больным COVID-19 предлагают индивидуальное оборудование ИВЛ.
В больнице заявили, что в учреждении все койки оснащены ИВЛ и всем пациентам он предоставляется бесплатно.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам объяснили, в какое время года коронавирус подцепить проще всего.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все