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В Мариинской больнице опровергли сообщения о платном кислороде для пациентов
Сегодня, 8:50
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В Мариинской больнице опровергли сообщения о платном кислороде для пациентов

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Все койки Мариинской больницы оснащены оборудованием для кислородной поддержки.

В Мариинской больнице опровергли информацию о продаже кислорода ковидным пациентам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Ранее СМИ и elegram-каналы сообщали о том, что в хозрасчётных палатах Мариинской больницы больным COVID-19 предлагают индивидуальное оборудование ИВЛ.

В больнице заявили, что в учреждении все койки оснащены ИВЛ и всем пациентам он предоставляется бесплатно.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам объяснили, в какое время года коронавирус подцепить проще всего.

Фото: Piter.TV

Теги: ивл, коронавирус, мариинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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