В Марий Эл мужчина выкрал из детсада 5-летнюю девочку, увез и изнасиловал

Опубликовано видео с места похищения ребенка, а также подробности преступления.

В Марий Эл пойдет под суд 44-летний мужчина, который украл и изнасиловал пятилетнюю девочку.

По версии следствия, днем 16 июля 2019 года в одном из поселков республики пьяный мужчина проходил мимо детского садика, где гуляли дети. Он приманил к себе одну из девочек, когда та подошла к забору, он похитил ее и увез на значительное расстояние в лес, где совершил над ребенком сексуальное насилие. Мужчину задержали буквально через час.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения.

Сегодня ранее: В Барнауле отец зарезал своего 5-летнего сына.

Видео и фото: СУ СК РФ по республике Марий Эл