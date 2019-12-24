В "Манеже" открыли выставку, на которой можно увидеть звуки и услышать цвет

Выставка кинетического искусства пройдет в "Манеже" до 29 марта.

В "Манеже" открылась выставка "Лаборатория Будущего: Кинетическое искусство в России". Петербуржцы смогут увидеть работы художников, которые генерировали альтернативные версии реальности и будущего. Среди них кинетические образы, созданные известным советским художником Вячеславом Колейчуком.

Я удивляюсь, что я его дочь, что я все это видела, что столько зафиксировано в моей памяти. Когда он уже уходил, он не так давно умер, он сказал, что очень хотел бы сделать выставку, которая бы называлась "Как я люблю кинетизм". Анна Колейчук, куратор выставки

Выставка основана на принципах синестезии – способности воспринимать ощущения одного органа чувств другим. Например, синестетики способны читать по губам, видеть звуки или слышать формы.

Художники чаще относятся к этой теме, как к некой метафоре. Это попытка строить проекты и чаще всего синестетическим искусством занимаются не синестеты, а люди, которые мечтают о том, чтобы выйти за пределы своего сознания. Андрей Смирнов, куратор выставки

Интерактивные экспонаты можно трогать руками и изучать собственные ощущения.

Во всей нашей выставке есть что-то, вокруг которого стоит остановиться и подумать. Это раскрывает начала, которые актуальны для ощущения человека в гармонии с миром и самим собой. Алиса Прохорова, ассистирующий куратор

Выставка кинетического искусства продлится в "Манеже" до 29 марта.



Ранее Piter.TV рассказывал, как Манеж меняет взгляды петербуржцев на уличное искусство.

Фото и виде: Piter.TV