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В Mail.ru Group произошел сбой в работе из-за пожара в дата-центре

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К настоящему времени возгорание локализовано.

В среду, 5 июня, в Mail.ru Group произошел сбой в работе из-за пожара в дата-центре. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за возгорания специалисты были вынуждены отключить часть серверов. После этого большая часть пользователей пожаловалась на проблемы с доступом. Система выдавала ошибку с кодом 500.

Известно, что отчеты о перебоях в работе Mail.ru в основном поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и из других крупных городов России. 

В пресс-службе заявили, что пользовательские данные не пострадали.

Ранее мы сообщали о том, что жители переулка Пирогова пожаловались в полицию на предстоящую вечеринку ПМЭФ

Видео:Mail.ru Group 

 

 

 

Теги: mail ru group, новости россии, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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