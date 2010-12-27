Мероприятие должно пройти сегодня вечером на крыше пространства "Пальма".

В среду, 5 июня6 стало известно о том, что жители переулка Пирогова пожаловались в полицию на предстоящую вечеринку ПМЭФ. Об этом сообщает "Фонтанка".

Петербуржцы заявили, что ранее власти города просили соблюдать уровень громкости на подобных вечеринках. После заявления в полицию жителям якобы позвонили силовики, которые заявили об интересах "больших людей". Жители переулка Пирогова намерены встретиться с организаторами мероприятия.

Вечеринка ПМЭФ должна пройти сегодня на крыше пространства "Пальма".

Напомнм, что ранее возмущение петербуржцев вызвала закрытая вечеринка юристов, которая проходила в центре города. Дело в том, что в честь мероприятия была перекрыта улица Рубинштейна. После этого петербуржцы вывесили на своих домах плакаты, на которых было написано, что "на беззаконной улице творится беззаконие". В итоге глава Минюста заверил, что в ближайшем будущем вечеринка юристов переедет с Рубинштейна, чтобы не провоцировать местных жителей.

Петербургский международный экономический форум-2019 пройдет в нашем городе с 6 по 8 июня. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале.

Ранее мы сообщали о том, что более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ-2019

Фото:Piter.TV