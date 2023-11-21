Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В Махачкале загорелась заправка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 1 декабря на проспекте Мирзабекова. Огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. Спустя время возгорание локализовали. В его тушении участвовали 26 специалистов и семь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола.

Видео: МЧС России