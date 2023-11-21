В Махачкале загорелась заправка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 1 декабря на проспекте Мирзабекова. Огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал. Спустя время возгорание локализовали. В его тушении участвовали 26 специалистов и семь единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола.
Видео: МЧС России
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