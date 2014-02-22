С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 1 декабря на улице Испытателей. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Сообщается, что в результате пожара пострадал один человек. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области на пожаре погибли три человека.

Видео: МЧС России