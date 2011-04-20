В Ростовской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в прессс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 30 ноября в хуторе Старокузнецов. Поступило сообщение о возгорании частного дома. Площадь огня составила 60 квадратных метров.
При тушении обнаружены тела женщины, мужчины и семимесячного младенца. Еще одна женщина была госпитализирована. В тушении пожара участвовали 10 специалистов и три единицы техники.
Ранее мы сообщали, что в Пензенской области на пожаре погибли три человека.
Видео: МЧС России
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