тушении пожара участвовали 10 специалистов и три единицы техники.

В Ростовской области на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в прессс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 30 ноября в хуторе Старокузнецов. Поступило сообщение о возгорании частного дома. Площадь огня составила 60 квадратных метров.

При тушении обнаружены тела женщины, мужчины и семимесячного младенца. Еще одна женщина была госпитализирована. В тушении пожара участвовали 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области на пожаре погибли три человека.

Видео: МЧС России