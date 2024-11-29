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В Махачкале вспыхнул пожар в кафе

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Информация о пострадавших уточняется.

Двухэтажное здание кафе загорелось на территории российского города Махачкала. Соответствующей информацией с журналистами поделились в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны по Дагестану. Специалисты уточнили, что огонь полностью охватил здание. Общая площадь воспламенения составила порядка 500 квадратных метров.

В 09:05 утра по Москве по системе 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании кафе по улице Каммаева, 1, город Махачкала... По уточненной информации, здание полностью охвачено огнем.

пресс-сужба ГУ МЧС по Дагестану

Стоит уточнить, что к 10:13  часам утра по московскому времени пожар удалось локализовать.

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, дагестан, махачкала, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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