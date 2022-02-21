В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS

Пиротехники раскрыли подробности работы по устранению опасных предметов в приграничье.

Российские пиротехники из экстренного министерства страны за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS, находившиейся в приграничных районах на территории Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ через социальные сети.

Всего за неделю саперы отработали 11 заявок. В числе уничтоженных взрывоопасных предметов боевые части беспилотных летательных аппаратов, мины и другое вооружение, применяемое вражеским государством. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что для обследования участков применяются беспилотники. Если специалисты не могут извлечь взрывоопасные предметы, то снаряды уничтожаются на месте. В этом случае пиротехники устанавливают заряд в дистанционном режиме. Эксперты занимаются задачами в населенных пунктах, а также на прилегающих территориях в целях обеспечения безопасности граждан. ПРофильные подразделения ведомства осуществляют деятельность в рамках действующего правового режима КТО. С начала августа 2024 года удалось ликвидировать и обезвредить свыше 1480 взрывоопасных предметов.

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Фото и видео: ГУ МЧС России