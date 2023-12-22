В Махачкале 1 января прошла Всероссийская акция "Трезвый Новый год"

После зарядки и гимнастики жители Дагестана сдали нормы ГТО.

На центральной площади российского города Махачкала 1 января в девять часов утра состоялась Всероссийская акция "Трезвый Новый год". Данное мероприятие направлено на привлечение внимание населения Дагестана и других регионов страны к здоровому образу жизни. Организаторы рассчитывают привлечь население к систематическому занятию спортом и выполнению нормативов комплекса ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"). Ы ходе подготовки местные жители провели разминку, гимнастику и зарядку. После сдачи норм ГТО участников события всех ждал завтрак на полевой кухне от Каспийской флотилии.

В 2024 году в акции приняли участие представители Минспорта, Минмолодежи, различных общественных движений, ЗОЖ-активисты. В рамках торжественной церемонии открытия состоялась передача "Знамени ГТО", которое ранее находилось в Каякентском районе. Однако с 1 января символ передан властям города Дербента.

Задержан участник нападения на жителей Новолакского района Республики Дагестан в 1999 году.

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