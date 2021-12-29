Ребенок найден полицией.

В Магнитогорске удалось найти пропавшего мальчика. Об этом рассказали местным журналистам представители правоохранительных органов. Известно, что ребенок найден силами полиции. Речь идет о девятилетнем местном жителе, который исчез в ночь на 1 января. Он жив и здоров, ему ничего не угрожает.

В результате оперативно принятых мер и благодаря совместной слаженной работе органов полиции, коллег из иных силовых структур и волонтеров мальчик был разыскан. Полицейские выражают благодарность всем откликнувшимся неравнодушным гражданам. пресс-служба МВД по Челябинской области

напомним, что в ночь с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года мальчик вышел из гостей домой, но не вернулся. В социальных сетях группы "ЛизаАлерт" уточнили, что потеряшка находился в Правобережном районе города.

В Петербурге ищут 8-летнего мальчика.

Фото: Lizaalert.org

