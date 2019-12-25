В Петербурге ищут 8-летнего мальчика

Ребенка ищут четыре часа. Он пропал на прогулке.

Волонтеры, полиция, бабушка и родители восьмилетнего мальчика ищут его четыре часа в Выборгском районе Петербурга. Заявку о розыске опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт".

У пропавшего голубые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост примерно 126 см. Мальчик был в черной куртке, черных штанах и серебристых лыжных ботинках. На ребенке были серые варежки, шарф и шапка.

Мальчик потерялся около полудня, когда гулял с бабушкой в парке Лесотехнической академии.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер / Вконтакте