В Петербурге ищут 8-летнего мальчика

Волонтеры, полиция, бабушка и родители восьмилетнего мальчика ищут его четыре часа в Выборгском районе Петербурга. Заявку о розыске опубликовал поисковый отряд "ЛизаАлерт".
У пропавшего голубые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост примерно 126 см. Мальчик был в черной куртке, черных штанах и серебристых лыжных ботинках. На ребенке были серые варежки, шарф и шапка.
Мальчик потерялся около полудня, когда гулял с бабушкой в парке Лесотехнической академии.
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер / Вконтакте
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