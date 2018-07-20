Очевидцы сняли на видео снег в Магаданской области

По словам эксперта, это не является нормой даже для Колымы.

В трех округах Магаданской области прошел снегопад. На трассах и перевалах в некоторых местах сохраняется снежный покров. Видео снегопада в своем Instagram опубликовал очевидец.

По данным регионального Гидрометцентра снег прошел в Омсукчанском, Сусуманском и Ягоднинском округах. В июле это не является нормой даже для Колымы. Буквально недавно тут была температура воздуха +30 градусов.

Первые снегопады на Колыме фиксируют в середине-конце августа.

Ранее в Италии выпал град размером с апельсин. Есть пострадавшие.

Фото и видео: Instagram/ v_smolenkin