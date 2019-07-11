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В Италии выпал град размером с апельсин. Есть пострадавшие

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В соцсетях опубликованы фото и видео с градом размером с яблоко или апельсин.

Накануне, 10 июля, из-за огромного града около 20 человек оказались в больнице.

В Италии прошли проливные дожди с грозами, шквалистым ветром и градом. Отдельные градины достигали размера апельсина или яблока. 18 человек получили травмы в области головы и лица от попадания "ледышек". Кроме того пострадали здания, автомобили, сельхозугодия.

Местные жители в соцсетях выкладывают фото и видео с градом.

Сегодня ранее: В Греции из-за шторма и сильного ветра погибли 2е россиян.

Фото и видео: Instagram/casanicristina, Paesaggidabruzzo, meteo_reporter_storm

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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