На перевале "Дедушкина лысина" на трассе "Колыма" в Магаданской области выпал снег. Об этом информирует телеканал "360".
Очевидцы события поделились в социальных сетях фотографиями и видео, на которых можно увидеть необычное летнее явление. На некоторых медиафайлах практически ничего не видно, кроме белой пелены, что говорит о действительно сильных осадках.
Согласно данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, данное явление обыденно на территории Магаданской области для конца июля. Помимо снегопада могут прийти и ночные заморозки.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области.
Видео: Youtube/Амур Инфо
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