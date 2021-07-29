Метеорологи утверждают, что это типичное явление для конца июля.

На перевале "Дедушкина лысина" на трассе "Колыма" в Магаданской области выпал снег. Об этом информирует телеканал "360".

Очевидцы события поделились в социальных сетях фотографиями и видео, на которых можно увидеть необычное летнее явление. На некоторых медиафайлах практически ничего не видно, кроме белой пелены, что говорит о действительно сильных осадках.

Согласно данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, данное явление обыденно на территории Магаданской области для конца июля. Помимо снегопада могут прийти и ночные заморозки.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области.

Видео: Youtube/Амур Инфо