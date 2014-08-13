Сотрудников административного корпуса временно перевели в основной корпус больницы.

В Магаданской области река подтопила больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Сусуман. Вышедшая из берегов река Берелех подтопила больницу. Отмечается, что лечебный корпус не пострадал, но людям предложили отправиться в магаданскую больницу. Некоторых пациентов доставят в новое место на вертолете. Сотрудников административного корпуса временно перевели в основной корпус больницы.

Ранее мы сообщали, что в Сочи из-за ливня наблюдаются перебои с электричеством.

Видео: Telegram / Александр Витько