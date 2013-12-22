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В Магадане загорелся бывший филиал "Росбанка"

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Пожарные тушат офисное помещение.

В Магадане в четверг загорелось офисное помещение, ранее принадлежавшее филиалу "Росбанка". Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. В настоящее время на тушение пламени выехали специалисты. Пламя начало распространяться с обшивки помещения.

Сейчас работаем на месте пожара на Болдырева, 6. Довольно сильное возгорание. Более подробная информация будет чуть позже.

пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области

В настоящее время данных о возможных пострадавших или погибших нет.

Ангар загорелся около камчатской ТЭЦ.

Видео: Youtube/KOLYMAWEB МАГАДАН

Теги: гу мчс, магадан, росбанк
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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