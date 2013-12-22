В Магадане загорелся бывший филиал "Росбанка"

В Магадане в четверг загорелось офисное помещение, ранее принадлежавшее филиалу "Росбанка". Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. В настоящее время на тушение пламени выехали специалисты. Пламя начало распространяться с обшивки помещения.
Сейчас работаем на месте пожара на Болдырева, 6. Довольно сильное возгорание. Более подробная информация будет чуть позже.
пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области
В настоящее время данных о возможных пострадавших или погибших нет.
Ангар загорелся около камчатской ТЭЦ.
Видео: Youtube/KOLYMAWEB МАГАДАН
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