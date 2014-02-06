Ангар загорелся около камчатской ТЭЦ

Пламя локализовано на территории в 770 кв.м.

Ангар загорелся около камчатской теплоэлектростанции под номером два. Объект расположен в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время огонь локализован. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Пожар локализован на площади 770 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет. пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

На месте возгорания работают свыше 40 человек личного состава экстренного ведомства и 10 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших или погибших нет. Надзорные ведомства устанавливают причину произошедшего.

При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли 10 человек.

Источник фото: пресс-служба МЧС

