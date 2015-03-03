При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли 10 человек. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал местный министр здравоохранения. Венко Филипче уточнил, что трагедия произошла в городе Тетово. Чиновник выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
На данный момент подтверждено, что 10 человек погибли в результате пожара, однако это число может возрасти.
Венко Филипче, глава Минздрава Северной Македонии
В Минздраве Македонии уточнили, что в настоящее время возгорание все еще не потушено. На месте работают мобильные бригады медиков. Они оказывают помощь пациентам.
В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок.
Фото: Pixabay.com
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