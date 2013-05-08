В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

Ребенок в доме был один в момент, когда начался пожар.

В Балашове Саратовской области при пожаре в частном жоме погиб ребенок 2017 года рождения. Родителей малыша и его сестру госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В сообщении говорится, что дома был деревянный, но обложен кирпичом. У матери ребенка диагностировали ожоги 25% тела. В момент начала пожара ребенок в доме был один, мать и сестра находились во дворе.

В настоящий момент устанавливается причина возникновения пожара. По факту смерти ребенка началась доследственная проверка. По предварительной информации, ребенок погиб в результате отравления продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Отмечается, что дверь оказалась заблокирована во время пожара, а сам дом полностью выгорел.

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Видео: Следственный комитет РФ