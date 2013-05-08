В Москве построят вокзал для поездов новой железнодорожной магистрали

Поезда будут следовать по маршруту Москва – Петербург.

В Москве, рядом с Ленинградским вокзалом, расположится новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее в администрации Петербурга сообщили, что движение высокоскоростных поездов на железнодорожной магистрали Москва – Петербург начнется в 2026 году. По поручению президента России Владимира Путина в настоящее время специалисты подготавливают проект дороги, протяженность которой составит 680 км. Новая магистраль позволит сократить время следования поездов с четырех до двух с половиной часов. Сообщается, что будут предусмотрены четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Фото: Piter.tv