В Москве построят вокзал для поездов новой железнодорожной магистрали

В Москве, рядом с Ленинградским вокзалом, расположится новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее в администрации Петербурга сообщили, что движение высокоскоростных поездов на железнодорожной магистрали Москва – Петербург начнется в 2026 году. По поручению президента России Владимира Путина в настоящее время специалисты подготавливают проект дороги, протяженность которой составит 680 км. Новая магистраль позволит сократить время следования поездов с четырех до двух с половиной часов. Сообщается, что будут предусмотрены четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.
Фото: Piter.tv
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