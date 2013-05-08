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В Москве построят вокзал для поездов новой железнодорожной магистрали
Сегодня, 21:16
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В Москве построят вокзал для поездов новой железнодорожной магистрали

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Поезда будут следовать по маршруту Москва – Петербург.

В Москве, рядом с Ленинградским вокзалом, расположится новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказал мэр столицы Сергей Собянин. 

Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее в администрации Петербурга сообщили, что движение высокоскоростных поездов на железнодорожной магистрали Москва – Петербург начнется в 2026 году. По поручению президента России Владимира Путина в настоящее время специалисты подготавливают проект дороги, протяженность которой составит 680 км. Новая магистраль позволит сократить время следования поездов с четырех до двух с половиной часов. Сообщается, что будут предусмотрены четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Фото: Piter.tv

Теги: вокзал, высокоскоростная магистраль, москва-петербург, сергей собянин
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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