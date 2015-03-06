  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2026 году между Петербургом и Москвой запустят высокоскоростные поезда
Сегодня, 17:54
240
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В 2026 году между Петербургом и Москвой запустят высокоскоростные поезда

0 0

Поезда будут следовать по новой железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

Движение высокоскоростных поездов на железнодорожной магистрали Москва – Петербург начнется в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

По поручению президента России Владимира Путина в настоящее время специалисты подготавливают проект дороги. Общая протяженность дороги составит 680 км. Новая магистраль позволит сократить время следования поездов с четырех до двух с половиной часов. Сообщается, что будут предусмотрены четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что городу необходимо совместно с ООО "РЖД" в ближайшее время организовать тактовое движение электричек. 

Поток прибывающих по железной дороге в Петербургскую агломерацию существенно возрастет. Очень важно, чтобы мы могли его оперативно распределить по северной столице и ее пригородам.

 Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что РЖД восстановили движение по Транссибирской магистрали. Железнодорожный мост обрушился от наводнения 23 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: магистраль, москва-петербург, поезда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии