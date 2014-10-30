Водитель не успел отогнать ее к берегу из-за сильного слома льда.

В Магадане внедорожник Nissan уплыл от хозяина на льдине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, внедорожник застрял на льдине в бухте Гертнера. Водитель не успел отогнать ее к берегу из-за сильного слома льда. В течение нескольких дней он пытался поймать дрейфовавший на льдинах Nissan. Отмечается, что в похожей ситуации оказались несколько сотен человек, которые приехали на рыбалку.

Ранее мы сообщали, что в Магадане спасли рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине.

Видео: Telegram / Baza