В Магадане спасли троих рыбаков, которых уносило в открытое море

Пострадавшим не потребовалась медицинская помощь.

Российские спасатели в Магадане доставили к берегу троих рыбаков, лодку которых стало уносить в открытое море. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты заметили, что в сложное положение люди попали из-за поломки мотора плавательного средства. Однако медицинская помощь не потребовалась. Пострадавших нашли в районе мыса Чирикова в акватории бухты Нагаева. Этот участок располагается в 20 километрах от административного центра области.

Поиски осложнялись сильным ветром, волнением моря и плохой видимостью. Тем не менее спустя полтора часа рыбаки были обнаружены. Спасатели взяли их лодку на буксир, а людей пересадили в катер и благополучно доставили на берег. пресс-служба ГУ МЧС РФ

На Сахалине четырех человек эвакуировали из затопленного на улице автомобиля.

Фото и видео: Telegram / МЧС Магаданской области