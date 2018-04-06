На Сахалине четырех человек эвакуировали из затопленного на улице автомобиля

В ГУ МЧС рассказали об успешной миссии по спасению жителей города.

Четырех человек эвакуировали российские спасатели из экстренного ведомства. Известно, что люди застряли в затопленном автомобиле, который во время движения сломался на улице Южно-Сахалинска. Троим специалистам из ГУ МЧС по региону пришлось на лодке добираться до транспортного средства и выводить население на сушу. Гражданам не потребовалась медицинская помощь.

Напомнеим, что в семи южных районах Сахалина и у юго-восточного побережья острова было объявлен экстренное предупреждение из-за непогоды на 6 октября. За минувшие сутки на территории выпало 94 мм осадков при месячной норме в 101 миллиметр.Власти города Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с обстановкой отменены занятия в части школ. Также оказались затоплены дороги местного значения, обесточены окраины. Воздушная гавань областного центра работает по фактической погоде.

В Астраханской области произошел пожар на складе.

Фото и видео: ГУ МЧС России