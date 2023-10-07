В Астраханской области произошел пожар на складе

Поступила информация об одном пострадавшем.

На складском помещении на территории населенного пункта Солянка Наримановского района Астраханской области произошло возгорание. Соответствующее заявление сделали региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. О воспламенении специалисты узнали в 08:26 утра по московскому времени. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Огонь удалось локализовать к 09:42 часам утра на площади в 200 квадратных метров.

В оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании складского помещения в Наримановском районе, в селе Солянка, на улице Дорожной, 1г. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Добавим, что открытое горение помещения склада к 10:02 часам утра пжарные ликвидировали. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Речь идет о пациенте 1971 года рождения.

После пожара на Щербакова в больницу попал один человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России