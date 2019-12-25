После пожара на Щербакова в больницу попал один человек

В Приморском районе спасателям пришлось эвакуировать 10 человек из-за пожара в квартире.

Ночью в субботу, 7 октября, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о том, что в квартире на улице Щербакова начался пожар, обо этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в 2-комнатной квартире выгорела комната площадью 10 квадратных метров.

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек. Однако без пострадавших не обошлось – в больницу был госпитализирован один человек.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга заинтересовалась пожаром в частном доме в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV