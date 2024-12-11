Специалисты десантировались на палубу и подняли пострадавшего с травмой руки на борт.

В Магадане спасатели эвакуировали пострадавшего с судна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в акватории Охотского моря. Члену экипажа рыболовного траулера понадобилась госпитализация. Спасатели и врачи вылетели к судну на вертолете Ми-8. Специалисты десантировались на палубу и подняли пострадавшего с травмой руки на борт, а после доставили его доставили в больницу.

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Видео: МЧС России