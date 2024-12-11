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В Челябинске тушат пожар в цеху по изготовлению лакокрасочных смесей

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В его тушении участвуют 36 специалистов и девять единиц техники.

В Челябинске тушат пожар в цеху по изготовлению лакокрасочных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 13 января. Поступило сообщение о возгорании на территории предприятия. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. Площадь огня составила 300 квадратных метров. В его тушении участвуют 36 специалистов и девять единиц техники. Спустя время стало известно, что открытое горение ликвидировано.

Ранее мы сообщали, что в Химках потушили крупный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, пожар, цех, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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