В его тушении участвуют 36 специалистов и девять единиц техники.

В Челябинске тушат пожар в цеху по изготовлению лакокрасочных смесей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 13 января. Поступило сообщение о возгорании на территории предприятия. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. Площадь огня составила 300 квадратных метров. В его тушении участвуют 36 специалистов и девять единиц техники. Спустя время стало известно, что открытое горение ликвидировано.

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Видео: МЧС России