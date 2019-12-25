В Магадане парень насмерть забил мужчину в магазине

В ходе конфликта 23-летний парень нанес мужчине несколько ударов кулаками по голове, а также ногами по туловищу и конечностям.

В Магадане завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего в отношении 23-летнего магаданца.

Региональные следственные органы СКР по Магаданской области сообщают, что завершили расследование уголовного в отношении молодого мужчины который в январе нынешнего года жестоко избил 35-летнего мужчину в круглосуточном магазине. По версии следствия, 30 января между мужчинами произошел конфликт в торговом помещении. В ходе ссоры парень нанес мужчине несколько ударов кулаками по голове, а ногами по туловищу и конечностям.

Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался 15 февраля.

Объективному установлению следствием всех обстоятельство совершенного преступления способствовали не только показания непосредственных очевидцев произошедшего, но и запись с видеокамер наблюдения магазина, которая была своевременно изъята и приобщена к уголовному делу. СУ СК РФ по Магаданской области

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру г. Магадана для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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