В МВД создали группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских. Оно будет действовать в рамках ведомства. Основной задачей группы станет пресечение преступлений, к которым имеют отношение оперативники, работающие в отделе по противодействию запрещенным веществам.
В текущем году создана группа по предупреждению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков
прокомментировали в МВД
Напомним, что служба собственной безопасности в МВД создана 24 года назад. Решение о необходимости дополнительного департамента принято в июне по итогам прямой линии с Путиным. Глава РФ заявил, что следует создать управление, которое будет выявлять злоупотребление служебным положением. Особенно остро вопрос встал после резонансного задержания журналиста Ивана Голунова. Полиция обвинила молодого человека в покушении на сбыт наркотиков.
Ранее Piter.tv писал о том, что суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия.
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