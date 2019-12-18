Она создана в 2019 году по указу главы МВД.

В МВД создали группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских. Оно будет действовать в рамках ведомства. Основной задачей группы станет пресечение преступлений, к которым имеют отношение оперативники, работающие в отделе по противодействию запрещенным веществам.

В текущем году создана группа по предупреждению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков прокомментировали в МВД

Напомним, что служба собственной безопасности в МВД создана 24 года назад. Решение о необходимости дополнительного департамента принято в июне по итогам прямой линии с Путиным. Глава РФ заявил, что следует создать управление, которое будет выявлять злоупотребление служебным положением. Особенно остро вопрос встал после резонансного задержания журналиста Ивана Голунова. Полиция обвинила молодого человека в покушении на сбыт наркотиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия.

