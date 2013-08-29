В МВД считают, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях

В полиции считают, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях. С заявлением выступил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов.
По его словам, молодёжь уже имеет политические и экономические взгляды, поэтому на несанкционированные протестные акции они шли осознанно. При этом, подчеркнул Веденов, х взгляды ещё не до конца сформировались, поэтому они подвержены влиянию имиджевых лидеров.
Да, конечно, для них нет разницы между материнским капиталом и "Капиталом" Маркса и Энгельса.
Леонид Веденов, заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка
Он отметил, что идущих на акцию молодых людей также подстёгивает любопытство и стремление "похайпить". При этом, считает Веденов, призывы на протесты распространяются в социальных сетях.
Ранее суд арестовал молодого человека, избившего полицейского на незаконной акции в Москве.
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