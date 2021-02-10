Алексей Миляев будет под стражей до 8 апреля 2021 года.

Пресненский районный суд арестовал молодого человека, избившего полицейского на незаконной акции в Москве. Об этом заявили представители пресс-службы инстанции. Известно, что под стражу отправился 22-летний Алексей Миляев. Он обвиняется в том, что несколько раз ударил представителя закона. Инцидент произошел 23 января в центре столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Миляева Алексея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2021 года пресс-служба суда

Напомним, что ранее ролик, на котором видно, что участник несогласованной акции в поддержку Алексея Навального наносит серию ударов по полицейскому, распространил Следственный комитет. В момент совершения преступления молодой человек был в маске. Пострадавшим оказался сотрудник второго оперативного полка МВД. После нападения на жертву, активист схватил правоохранителя за забрало шлема.

Петербуржцу дали условный срок за избиение полицейского в кафе в Шушарах.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

