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МВД разрабатывает водительские права с чипом
Сегодня, 16:58
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nastya960
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МВД разрабатывает водительские права с чипом

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Госпошлина за права и свидетельство нового поколения - 3 и 1,5 тысячи рублей.

МВД России начало разрабатывать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств с микрочипом и надписями на английском и французском языках. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме чипа у документа будут иные дополнительные степени защиты. Права будут делать из пластика с лазероактивными верхними и нижними слоями. Получать такие документы можно будет в подразделениях Госавтоинспекции. Но выдача новых удостоверений не приведет к признанию недействительными выданные ранее аналогичные документы.

 

Госпошлина за права и свидетельство нового поколения - 3 и 1,5 тысячи рублей.

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Фото: Полиграф. Медиа


 

Теги: водительские права , ирина волк , мвд , права
Категории: Лента новостей Новости России

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