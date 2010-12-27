МВД разрабатывает водительские права с чипом

Госпошлина за права и свидетельство нового поколения - 3 и 1,5 тысячи рублей.

МВД России начало разрабатывать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств с микрочипом и надписями на английском и французском языках. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме чипа у документа будут иные дополнительные степени защиты. Права будут делать из пластика с лазероактивными верхними и нижними слоями. Получать такие документы можно будет в подразделениях Госавтоинспекции. Но выдача новых удостоверений не приведет к признанию недействительными выданные ранее аналогичные документы.

Госпошлина за права и свидетельство нового поколения - 3 и 1,5 тысячи рублей.

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