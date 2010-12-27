Алиментщикам хотят запретить сдавать на права

Запрет будет действовать, пока они не погасят свои долги.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) предложили запретить алиментщикам сдавать на водительские права, пока они не погасят долги. С такой инициативой выступил глава ведомства Дмитрий Аристов. Об этом сообщают российские СМИ.

В настоящее время в стране прорабатывается законопроект, который предусматривает ограничение прав должников. В числе возможных нововведений — отказ в регистрации транспортного средства. Кроме того, ФССП хотят обязать работодателей информировать о приеме на работу должника.

Стоит отметить, что на территории России уже действуют подобные правила: более 830 тысяч россиян не могут выехать из страны из-за долгов. За пять месяцев 2018 года приставам удалось собрать с них 240 млн рублей.

Ранее мы писали, что петербургские приставы арестовали оборудование рыбного завода за многомиллионные долги.

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