  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД рассказали, в каких случаях QR-код может заменить паспорт
Сегодня, 8:06
65
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В МВД рассказали, в каких случаях QR-код может заменить паспорт

0 0

QR-код можно сгенерировать на портале "Госуслуги". 

Сгенерированный на едином портале "Госуслуги" QR-код может заменить бумажный паспорт российского гражданина для подтверждения возраста при покупке алкоголя или сигарет, а также личности в почтовом отделении. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники прес-сслужбы российских правоохранительных органов. Известно, что предъявлять QR-код наравне с паспортом гражданина страны можно для подтверждения возраста покупателя алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. Альтернатива основного документа поможет подтвердить личность человека при посещении музеев или зрелищных мероприятий, в которых организаторами указано ограничение по возрасту.

Дополнительно QR-код может заменить человеку паспорт для оформления доступа на территорию с пропускным режимом. Исключением для этого остаются по-прежнему государственные органы и другие важные режимные объекты.  В полиции уточнили, что QR-код не заменяет собой внутрироссийский паспорт, а является лишь альтернативой этому бумажному документу в конкретных ситуациях.

Суд наказал петербуржцев за плакаты с QR-кодом ведущим в наркомагазин.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-коды, госуслуги, мвд, российский паспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии