В МВД рассказали, в каких случаях QR-код может заменить паспорт

QR-код можно сгенерировать на портале "Госуслуги".

Сгенерированный на едином портале "Госуслуги" QR-код может заменить бумажный паспорт российского гражданина для подтверждения возраста при покупке алкоголя или сигарет, а также личности в почтовом отделении. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники прес-сслужбы российских правоохранительных органов. Известно, что предъявлять QR-код наравне с паспортом гражданина страны можно для подтверждения возраста покупателя алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. Альтернатива основного документа поможет подтвердить личность человека при посещении музеев или зрелищных мероприятий, в которых организаторами указано ограничение по возрасту.

Дополнительно QR-код может заменить человеку паспорт для оформления доступа на территорию с пропускным режимом. Исключением для этого остаются по-прежнему государственные органы и другие важные режимные объекты. В полиции уточнили, что QR-код не заменяет собой внутрироссийский паспорт, а является лишь альтернативой этому бумажному документу в конкретных ситуациях.

Суд наказал петербуржцев за плакаты с QR-кодом ведущим в наркомагазин.

Фото: Piter.tv