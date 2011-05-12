Суд наказал петербуржцев за плакаты с QR-кодом ведущим в наркомагазин

Они получили реальные сроки за рекламу наркотиков через фейковый концерт.

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о распространении информации о наркотиках через поддельную афишу концерта. Подсудимыми стали Илья Коноплев и Дарья Таран, признанные виновными в склонении к потреблению наркотических средств. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие установило, что в августе прошлого года на улице Чекистов был размещен плакат с анонсом несуществующего концерта американского исполнителя Kanye West. QR-код на афише вел на интернет-магазин с наркотиками. По данным дела, Коноплев и Таран сняли рекламу на видео и сопровождали запись комментариями о возможности приобрести вещества через указанный код.

В результате действий подсудимых как минимум одна девушка приобрела мефедрон, однако позже обратилась в полицию и сообщила о плакате. В суде обвиняемые свою вину не признали. Коноплев утверждал, что распространял афишу концерта, а Таран заявила, что знала о характере ссылки, но настаивала на отсутствии умысла склонять кого-либо к употреблению наркотиков.

Решением суда Коноплев приговорен к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 20 тыс. руб. Таран назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Она взята под стражу в зале суда.

