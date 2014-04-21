  1. Главная
В МВД рассказали об схеме обмана детей телефонными мошенниками
Сегодня, 7:39
В полиции раскрыли криминальную схему перевода денег родителей несовершеннолетних россиян на банковские счета аферистов.

Телефонные мошенники при обмане российских детей просят несовершеннолетних сделать фотографии всех приложений, установленных на телефоне у родителей. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники правоохранительных органов страны. В полиции указали, что далее жертвы аферы под диктовку злоумышленников переводят денежные средства своих родителей на банковские счета, которые используют преступники. Согласно имеющимся у МВД сведениям, ребенок одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Девочка хотела забрать "приз", поэтому открыла ссылку на гаджете. Туда ей пришла инструкция.

По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному.

материалы МВД РФ

Позже с несовершеннолетней героиней истории связалась мошенница. В результате ребенок под диктовку злоумышленницы отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.

В МВД назвали 10 маркеров обмана при онлайн-покупках.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мвд, мошенничество
